I comuni fanno squadra per fronteggiare l'emergenza coronavirus: nasce la task force costituita da Pontinia, Sabaudia, San Felice, Terracina e Sonnino. L'obiettivo è quello di condividere azioni a tutela dei cittadini e dei territori – spiegano in una nota le cinque amministrazioni – in questo delicato momento di emergenza legato alla diffusione del covid-19. «L'intesa, infatti, mira alla condivisione delle linee di azione per il supporto alle popolazioni qualora vi siano esigenze extraterritoriali (attraverso l'implementazione della Piattaforma SGE Gestione del rischio, già attivata dai Comuni di Sabaudia e San Felice Circeo) e nei programmi in ambito intercomunale di attività di previsione e gestione del rischio da Covid-19, come da protocolli e disposizioni governative, anche mediante scambio di risorse e strumenti».

Il coordinamento andrà avanti fino alla fine dell'emergenza nazionale. Ci sarà un ufficio di raccordo organizzato presso il Comune di Sabaudia, che è già ente capofila del centro operativo intercomunale attivato con Pontinia e San Felice, dov'è attivo anche il risk manager Francesco Ermani. Verrà attivato anche un volontariato sanitario per fornire supporto alla popolazione, con particolare riferimento alle fasce deboli. Consisterà in consulenze telefoniche o contributi video da diffondere attraverso i canali istituzionali.

«La collaborazione è più che mai fondamentale dato il delicato e difficile momento storico che stiamo attraversando. Vi è la necessità, oramai impellente, di mettere in campo strumenti condivisi canalizzando le energie verso un comune obiettivo: contrastare la diffusione dei contagi da Covid19 – commentano i sindaci Carlo Medici (Pontinia), Giada Gervasi (Sabaudia), Giuseppe Schiboni (San Felice Circeo), Luciano De Angelis (Sonnino) e Roberta Tintari (Terracina) – Abbiamo tanti e validi strumenti a disposizione: unendo le forze crediamo si possa riuscire a dare risposte concrete e immediate alla cittadinanza, anche in ordine ai controlli del territorio, sempre più richiesti dalla popolazione stessa. In questo preciso momento dobbiamo fare fronte comune».