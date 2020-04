Mattia Perin non dimentica la sua città. Il portiere di Latina ora in forza al Genoa, ha pubblicato una storia lanciando un appello social con le sue instagram stories. «Sono legato alla mia città, Latina: Chi avesse bisogno si rivolga all'Istituto per la famiglia associazione no profit». Il portiere pontino che dalla Juventus è ritornato al Genoa, non ha voluto dimenticare la sua città con un messaggio pieno di significati. Il mondo dello sport e del calcio non dimentica chi soffre e chi è in prima linea. Nei giorni scorsi ad esempio la As Roma grazie alla fondazione "Roma Cares", ha donato 50 dispositivi, tra smartphone e tablet, a tre ospedali della Regione tra cui il Santa Maria Goretti di Latina. Un modo per mantenere un contatto tra familiari e pazienti anziani