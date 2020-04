L'Associazione Aquile dei Lepini-ODV di Maenza in prima linea per aiutare il paese lepino nel corso dell'emergenza del coronavirus. I volontari hanno acquistato delle uova di Pasqua da donare ai bambini dell'asilo, della scuola primaria e secondaria di Maenza.

"Ringraziamo la Dott.ssa Dorina Risi che ci ha aiutato ad acquistarle in così poco tempo appoggiando la nostra iniziativa - scrivono sul gruppo Facebook 'Protezione Civile Maenza' - da domani mattina fino a sabato santo i volontari della Protezione Civile consegneranno le uova. Abbiamo pensato ai bambini, che in questo periodo sono quelli che ne risentono di più, dal non poter uscire, giocare, abbracciare, che da un giorno all'altro si sono ritrovati lontani dai propri nonni, amici. Privati di una libertà per loro fondamentale, in questo periodo in cui la primavera emana vita. Abbiamo a cuore tutti gli anziani, le persone in difficoltà.. ma in una Pasqua così diversa, unica, abbiamo pensato di donare un sorriso a coloro che sono il nostro futuro.. perché i bambini sono il senso della vita