«Combatteremo il menefreghismo acuto con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, perché alcune persone ancora non hanno capito che debbono stare a casa».

Il sindaco di Spigno Saturnia, Salvatore Vento, nel suo video con i cittadini non le manda a dire e bacchetta severamente coloro che continuano ad uscire e a comportarsi da incivili. «Il giorno di Pasqua - ha tuonato Vento - sono capace di passare casa per casa con i Vigili Urbani e vedere se gli abitanti stanno a casa. Non ho più parole nei confronti di queste persone che non hanno rispetto per se e per il prossimo. Forse non hanno capito che un piccolo errore può costare caro, perché il Covid 19 non guarda in faccia a nessuno». Dichiarazioni chiare e ferme del primo cittadino, che "tira le orecchie" a chi in un periodo in cui non si può circolare, se non per validi motivi, scende in strada. «L'altro giorno - ha continuato Salvatore Vento - in una determinata zona del nostro territorio sembrava un giorno di festa, con persone che non hanno avuto remore. A Spigno ci conosciamo tutti e quindi credo di sapere chi sono coloro che non rispettano le regole. Il pericolo è dietro l'angolo ed un minimo di riflessione andrebbe fatta. Se queste persone credono di prendermi per stanchezza hanno sbagliato soggetto e oltre a ricordarsi che nel mese di marzo e aprile è scoppiata l'emergenza del Covid 19, si ricorderanno pure che sono stati denunciati, perché incivili. Tra l'altro, negli ultimi giorni, sembra che ci sia stato un rilassamento, ma non deve essere così».