L'associazione Proiettiamo Aprilia dà il proprio contributo per essere vicina a chi da sempre si prodiga per la collettività: i volontari della protezione civile. Un impegno, quello dei volontari, che è aumentato in queste settimane per l'emergenza Coronavirus. Per questo le aziende aderenti al Marchio Aprilia in Latium, attraverso l'associazione Proiettiamo Aprilia hanno infatti donato dispositivi di protezione individuale della azienda associata Sane Clean di Aprilia (3.000 guanti; 50 mascherine e 30 litri di prodotto sanificante da diluire) all'associazione di protezione civile Alfa, da giorni impegnata nella protezione e supporto delle fasce più deboli. La stessa Sane Clean, a sua volta, ha donato personalmente ulteriori 2.000 guanti e 1.000 mascherine. "Questa donazione - dichiara il presidente dell'associazione Proiettiamo Aprilia, Valerio Esposito - pur nella distanza fisica, ci fa sentire vicini con il cuore e stretti in un unico abbraccio. Insieme stiamo lottando e combattendo questo "virus" e insieme vogliamo tornare a vivere serenamente la quotidianità e momenti di aggregazione come in occasione delle manifestazioni da noi organizzate .