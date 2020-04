"Anche quella categoria dei balneari che fino a pochi giorni fa era rimasta ai margini dell'emergenza adesso, ha bisogno di qualche risposta ed è per questo che ci sentiamo obbligati ad intervenire". Parole del portavoce di Fratelli d'Italia a Latina, Gianluca Di Cocco, in merito alle preoccupazioni vissute dagli operatori del Lungomare. "Come Fratelli d'Italia chiediamo all'amministrazione di poter autorizzare intanto i balneari nelle attività di ripristino e montaggio delle strutture - prosegue Di Cocco - Chiaramente non spingiamo ora per aprirli ma se non altro vogliamo che gli imprenditori possano iniziare a sistemarli rispettando tutte le norme di sicurezza. Ci sono balneari che hanno chiuso a settembre e ancora non sono tornati a vedere cosa c'è da fare e ovviamente l'inverno lascia sempre il segno: ci sono i danni delle mareggiate, l'effetto del salmastro e comunque sono mesi che le suppellettili e le attrezzature non vengono utilizzate ed hanno bisogno di manutenzione. Chiediamo che gli operatori possano accedere alle strutture, che avrebbero potuto già aprire per Pasqua, se non altro per iniziare a preparare un accenno di stagione. Fino ad oggi il settore non era un tema di attualità ma adesso si dovrebbe iniziare a programmare la stagione e purtroppo non è ancora possibile. Chiediamo quindi all'amministrazione di poter accettare intanto la relativa documentazione amministrativa ed autorizzare i balneari nell'incominciare a sistemare e predisporre un minimo di accoglienza per essere pronti nel momento in cui si potrà aprire ufficialmente. Crediamo sia fattibile, che almeno i titolari con le dovute cautele possano andare negli stabilimenti e iniziare a fare qualche lavoretto. I problemi in questo momento sono innumerevoli e siamo tutti coscienti che l'intera Imprenditore e più che mai oggi, è nella medesima situazione di difficoltà, come non si è a conoscenza quando e se apriranno, come sarà la stagione e chi verrà, ma con responsabilità dobbiamo farci trovare comunque pronti".