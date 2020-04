Un mese fa, iniziava il lockdown dell'Italia per fronteggiare l'emergenza Cronavirus. Un nemico invisibile e per sconfiggerlo, al momento, abbiamo una sola arma: l'isolamento e la limitazione dei contatti sociali. Il 9 marzo 2020, il governo italiano guidato dal premier Giuseppe Conte ha imposto una quarantena nazionale, limitando il movimento della popolazione tranne che per necessità, lavoro e circostanze sanitarie, in risposta alla crescente pandemia di Covid-19 nel paese.

Trenta giorni dopo la nostra vita è cambiata e non tornerà alla normalità fino a quando non ci sarà un vaccino o una cura che debelli il virus. In un mese abbiamo scoperto però tante cose di noi, che non sapevamo. E ci siamo adattati, bene o male, a convivere con questa emergenza.