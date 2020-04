In piena emergenza otto attività del settore del gioco, tra centri scommesse e sale slot, hanno deciso di unire le forze per dare un contributo concreto a chi sta pagando più di altri le restrizioni anti contagio. Così i gestori degli esercizi e i loro dipendenti hanno contribuito all'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità, assicurando la spesa per duecento famiglie. Un'iniziativa organizzata proprio in questi giorni per fornire un aiuto concreto nel periodo di Pasqua.

A partecipare sono state le attività Sala Piccarello, Bowling, Time City, asd Poker Room Latina, Sala Goldbet via del Lido e Sala Goldbet zona Q5, Bar Panici Ceriara di Sezze e Sala Luxor Ceriara di Sezze. Ogni kit spesa è stato composto da quattro pacchi di pasta gr mezzo chilo, due scatole di legumi, un chilo di zucchero, due litri di uht, un cartone da sei uova, un litro di olio extra vergine d'oliva, due confezioni di passata di pomodoro da 700 grammi, due chili di sale e due barattoli di pomodori pelati da 400 grammi.

I generi alimentari sono stati consegnati formalmente ieri al sindaco di Latina, Damiano Coletta, presso la sede della Croce Rossa Italiana che sta coordinando le operazioni di raccolta dei generi alimentari e il loro smistamento alle famiglie bisognose tramite una fitta rete di associazioni di volontariato e gruppi di protezione civile. Già in giornata i duecento pacchi sono stati distribuiti tra le famiglie bisognose.