Un uovo di cioccolato per ogni bambino del paese. Nella giornata di ieri volontari di Pro Loco, Consulta delle donne, Norbensis festival, Avis e Protezione insieme a sindaco, assessori e cittadini di Norma hanno distribuito le uova della Antica Norba a tutti i bambini di Norma, quelli fino ai 14 anni. Una task force che entro la serata di ieri si è posta l'obiettivo di raggiungere tutte le famiglie per "Condividere insieme lo spirito della Pasqua, con l'augurio che la vera sorpresa sia la gioia. Colgo l'occasione - ha detto il sindaco Tessitori a nome dell'intera Giunta- per ringraziare i cittadini, questi volontari, i dipendenti pubblici, i commercianti che collaborano con noi per fronteggiare l'emergenza". Già alle 11 di ieri mattina le prime uova delle 430 acquistate presso la fabbrica del cioccolato sono state consegnate nei vicoli del centro. "I volontari - spiega Elisa Ricci - le hanno consegnate con tutte le precauzioni del caso".