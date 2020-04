«Abbiamo completato la consegna gratuita delle mascherine su tutto il territorio comunale, iniziando dalle frazioni come Pisterzo e La Torre per terminare poi con il centro storico di Prossedi». Il sindaco Angelo Pincivero continua nella sua opera di gestione di questo momento di emergenza sanitaria nazionale legata al coronavirus Covid-19. «Siamo molto soddisfatti di aver potuto offrire alla nostra comunità questo dispositivo di protezione, ora però le dovranno utilizzare fino a che non cesserà l'emergenza - riprende il primo cittadino - resta inteso che, come abbiamo più volte ripetuto, si dovrà uscire di casa solo per casi urgenti e per fare la spesa, ma uno per nucleo famigliare, e invito tutti a osservare rigorosamente le regole anche nel periodo delle festività pasquali: ho chiesto personalmente alla polizia locale di rafforzare i controlli alla mobilità nelle zone in cui di solito si faceva Pasquetta con particolare attenzione agli accessi a Pisterzo e, qualora fosse necessario, ci saranno anche sanzioni perché abbiamo il dovere insieme alle forze dell'ordine di tutelare la salute dei nostri concittadini». La distribuzione dei dispositivi di protezione individuale è stata possibile grazie alla donazione e grazie all'impegno della Protezione Civile e dall'Associazione dei Carabinieri in congedo.

Oltre alla dotazione di mascherine il Comune di Prossedi ha completato anche la distribuzione dei buoni spesa. «Ci stiamo impegnando molto e questo i miei concittadini lo testimoniano sia a me sia agli altri che stanno lavorando con grande impegno, anche per questo ci tengo a comunicare che abbiamo completato anche la consegna dei buoni spesa già da alcuni giorni - riprende il sindaco - abbiamo risposto a tutti e valutato attentamente tutte le richieste che ci sono pervenute, alcune delle quali le abbiamo dovute scartare poiché non rispondevano ai requisiti previsti. Infine in questi giorni di festa stiamo provvedendo alla consegna delle uova di Pasqua a tutti i bambini della nostra splendida comunità, da quelli appena nati a quelli che frequentano la quinta elementare, è un piccolo gesto che è stato possibile grazie anche alla donazione di un imprenditore locale Privengas e della donazione Protezione Civile, che vuole regalare un sorriso ai più giovani, che forse stanno vivendo questi momenti con un po' di tristezza. Ringrazio tutti quelli che si sono spesi in questo periodo di grande stress personale per tutti, dal vice sindaco Franco Bonifazi a Danilo Torella e Marilena Iannicola, che insieme agli altri amministratori sempre molto disponibili, rappresentano la nostra Giunta sul campo».

Se qualcuno non dovesse aver ricevuto la dotazione non dovrà recarsi spontaneamente presso il Comune di Prossedi ma dovrà contattare il numero 0773/957212-016 per prendere appuntamento.