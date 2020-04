Si è tenuto ieri un vertice presso il Comune di Cori tra il Sindaco - Mauro De Lillis, il vice Sindaco - Ennio Afilani, il Comandante della Polizia Locale di Cori - Mariella Di Prospero, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cori - Ugo Scotti, il Comandante della Stazione CC Forestale di Cori – Alberto Mastracchio, il Presidente dell'Associazione Volontariato e Protezione Civile Cori – Roberto Ceracchi.

All'ordine del giorno l'intensificazione dei controlli sul territorio comunale nei giorni di Pasqua e Pasquetta, con l'obiettivo di evitare incontri familiari e raduni tra amici. Secondo le disposizioni concordate, sarà attivata una rete di sorveglianza capillare sia in paese che nelle campagne e nella macchia circostanti. La Polizia Locale sarà di pattuglia nell'area urbana, su piazze e strade del centro. I Carabinieri saranno posizionati sulle strade provinciali e di accesso comunali. La Forestale monitorerà le zone rurali e i boschi. La Protezione Civile percorrerà a piedi le stradine dei centri storici. Tutti gli operatori resteranno in contatto telefonico per segnalare qualsiasi criticità. L'Amministrazione comunale di Cori ha inoltre fatto richiesta al Prefetto di Latina di poter utilizzare un drone - in regola con tutte le certificazioni di legge - per intensificare i controlli.

Rivolgendosi ai suoi concittadini, il Sindaco Mauro De Lillis rinnova l'appello a non abbassare la guardia: "l'emergenza non è ancora finita – ribadisce il primo cittadino – restiamo a casa, altrimenti rischiamo di vanificare i sacrifici fatti finora. Buona Pasqua".