"Anche io vorrei passare le vacanze di Pasqua a Sabaudia, ma resterò a casa". A dirlo è il campione Francesco Totti, in una diretta Instagram, che come raccontato da Il Romanista, lancia un messaggio a tutti i suoi followers: "Restiamo a casa, o vanificheremo tutti gli sforzi fatti finora. Dobbiamo resistere". Un messaggio importante, che non sembra essere così scontato, visto che ancora in tanti sembrano uscire e muoversi nonostante l'emergenza Coronavirus.