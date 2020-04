Due iniziative di prossimità della Polizia di Stato della Questura di Latina, in occasione delle festività pasquali. Stamattina gli agenti della Polizia Stradale di Latina hanno consegnato a personale dell'ospedale cittadino Santa Maria Goretti alcune uova pasquali, destinate ai bambini ricoverati. A Sabaudia, sempre nella giornata di oggi, gli atleti del gruppo sportivo remiero delle Fiamme Oro, aderendo ad una iniziativa del Comune nell'ambito delle attività di sostegno per l'emergenza COVID-19, hanno consegnato personalmente diverse uova di Pasqua ai bambini.

