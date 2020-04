Non potrà accogliere i visitatori che come ogni anno di questo periodo sceglievano la foresta piuttosto che la duna per passare giorni di festa. Ma il Parco Nazionale del Circeo ha pensato di mandare un augurio speciale per la Pasqua proponendo un video, disponibile sul canale YouTube dell'Ente dal titolo "Distanti ma uniti".

"Un'occasione per ‘rimanere distanti ma uniti' - hanno dichiarato il Presidente dell'Ente Parco Antonio Ricciardi e il Direttore, Paolo Cassola - facendo al contempo i nostri più sentiti auguri di serena Pasqua 2020, per continuare a far conoscere e vivere, oggi ‘virtualmente', la ricchezza di biodiversità e cultura presente all'interno del nostro Parco, in attesa di riaprire anche ‘fisicamente' i nostri sei magici ambienti alle escursioni, allo sport e in generale agli amanti di questa terra, anche attraverso delle offerte a cui già stiamo lavorando in linea con quelle che saranno le misure di sicurezza necessarie". Un arrivederci quindi e l'invito di rimanere a casa in questo momento di difficoltà. Oltre al video ci sono anche le escursioni virtuali disponibili sul sito dell'Ente sia tra i sentieri che nei siti archeologici. In questi giorni inoltre, l'Ente Parco ha messo a disposizione della protezione civile i propri mezzi da utilizzare per l'emergenza Covid-19 nonché il jersey stradale. Un impegno per la comunità anche per celebrazioni religiose come quella tenutasi il Giovedì Santo per le strade della città quando il parroco don Massimo Castagna ha dato la benedizione, un momento in cui la comunità si è sentita davvero unita in questo periodo di isolamento.