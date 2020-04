Infine, a completare la lista delle generazioni, ci sono Alessandro Buonincontro, classe 1989, e il piccolo Christian, venuto alla luce in questo 2020.

La giornata di Pasqua del 2020, per la città di Latina, si è aperta con un lieto evento. Alle 5, infatti, all'ospedale "Goretti" è nato Christian Buonincontro, un bimbo sano e forte, che ha una particolarità di non poco conto: ha una trisavola.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli