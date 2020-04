Controlli dall"alto con i droni e da terra con le pattuglie. Non sono state segnalate fino a questo momento particolari criticità nelle zone dove la polizia locale di Latina ha predisposto dei mirati servizi nel capoluogo. Sia alla Marina questa mattina che oggi pomeriggio nei quartieri Q4 e Q5 gli agenti coordinati dal dirigente Francesco Passaretti hanno proseguito con i servizi mirati, pianifucati in Prefettura per rispettare il decreto della Presidenza del Consiglio. Strade praticamente deserte a Pasqua come si può vedere dalle immagini dall'alto.