Iniziano i lavori per il rifacimento delle strade, che a partire da oggi e fino al 30 aprile riguarderanno quartiere Vallelata e Poggio Valli. Ad annunciare l'inizio dell'intervento tra quelli finanziati con un mutuo da 1 milione e mezzo di euro, l'assessore ai lavori pubblici Luana Caporaso. Dopo via delle Valli, via del Poggio e via della Valletta si proseguirà con le altre periferie incluse nel progetto e con il centro, a eccezione delle strade incluse ma interessate ora dai lavori per l'installazione della fibra ottica, che verranno riasfaltate da Open Fiber al termine dell'intervento. Parallelamente anche la Provincia di Latina ha iniziato la messa in sicurezza della rete stradale di sua competenza.