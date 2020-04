L'Italia continua a essere supportata da tanti Paesi stranieri nella lotta al Coronavirus.

Ieri, ad esempio, l'aeroporto di Pratica di Mare, a Pomezia, è tornato ad accogliere il decimo volo arrivato dal Qatar: a bordo c'era moltissimo materiale sanitario in aggiunta ai due ospedali da campo arrivati nei giorni scorsi sempre nello scalo militare pometino.

Ad accogliere il personale arrivato dal Qatar, con tanto di mascherina tricolore, c'era il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che su Twitter ha dichiarato: «Oggi è arrivato il decimo volo dal Qatar: oltre ai due ospedali da campo per 500 pazienti già annunciati (uno andrà in Veneto e l'altro in Basilicata), il Governo ci ha donato ulteriori aiuti sanitari. Grazie di cuore - ha affermato Di Maio - a chi si sta mostrando vicino al nostro popolo».

Già nelle scorse settimane, tra l'altro, sono stati tantissimi gli aerei arrivati da diversi Paesi del mondo nello scalo di Pratica di Mare.