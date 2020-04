Un gufo è rimasto intrappolato in un comignolo di un'abitazione, ma è stato prontamente salvato dai vigili del fuoco. È successo questa mattina, alle 11.30 circa ad Ardea, in via Colle Romito, dove una squadra di vigili del fuoco di Pomezia è intervenuta per estrarre il volatile che subito dopo è stato rimesso in libertà.