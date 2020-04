Coronavirus, comunione senza guanti: multato il parroco

Multato il parroco della chiesa del Buon Pastore di Penitro, don Showry Konka, per non aver rispettato il decreto ministeriale relativo all'emergenza coronavirus. Qualcuno ha ripreso la messa che ha officiato domenica il giorno di Pasqua, con una decina di persone come previsto, ma senza guanti al momento della comunione. Il video è stato inviato a Striscia la notizia", la cui troupe gli ha fatto visita nella tarda mattinata. "Ho commesso uno sbaglio, me ne sono accorto sono dopo. Sono andato subito ad autodenunciarmi. Con me in chiesa erano solo le persone che mi aiutano nella celebrazione: in tutto nove e distanziate tra loro. Una sola persona estranea è entrata quando io stavo chiedendo la porta prima di celebrare. Non me la sono sentito di cacciarlo. Comunque erano tutti distanziati. Unico sbaglio: ho dato la comunione senza guanti, anxhe se le persone avevano il fazzoletto. Per questo mi sono autodenunciato", ha raccontato il prete