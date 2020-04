L'amministrazione comunale dispone l'apertura parziale dell'Ecocentro, per venire incontro alle esigenze di smaltimento di sfalci da giardino e potature dei cittadini. Nei giorni scorsi infatti in tanti si erano lamentati della chiusura per questo 10 tra consorzi e comitati di quartieri (Pla.ma.ro.ga, Nuovo Pantanelle, Leda, Tre Confini, Villaggio Verde, Casolare Alto, I Fiumi, Colle dei Pini, Casello 45, comitati di quartiere Bellavista e La Cogna) hanno scritto al Comune di Aprilia e alla Progetto Ambiente per chiedere la riapertura contigentata.

Proprio quello che ha deciso il Comune, che riaprirà l'Ecocentro dal 16 al 29 aprile per conferimento di sfalci e potature. Per evitare assembramenti, l'accesso nella struttura sarà consentito dalle ore 07.00 alle ore 18.30 sulla base della zona di residenza (giovedì 16 aprile: cittadini della zona 1; venerdì 17 aprile zona 2; lunedì 20 aprile: zona 3; martedì 21 aprile: zona 4; mercoledì 22 aprile: zone 5 e 6; giovedì 23 aprile: zona 1; venerdì 24 aprile: zona 2; lunedì 27 aprile: zona 3; martedì 28 aprile: zona 4; mercoledì 29 aprile: zone 5 e 6). «Il conferimento degli sfalci è possibile solo previa visione, da parte dell'operatore ecologico, del documento di identità che attesti la residenza nel Comune di Aprilia. Sarà consentito l'accesso di una sola vettura alla volta, con a bordo un unico utente e solo per il conferimento degli sfalci e delle potature. I cittadini dovranno mettersi in fila su via Portogallo, in attesa del proprio turno, rimanendo in auto per rispettare le disposizioni sanitarie».