Un aiuto concreto in un periodo di emergenza socio economica senza precedenti. E' questo l'obiettivo che si pone la Fondazione Wanda Vecchi di Latina per l'emergenza dovuta al Covid19. Una emergenza che sta toccando innanzitutto la salute di molte persone, ma che contestualmente sta sviluppando una crisi economica altrettanto drammatica che avrà lunghi strascichi anche nei mesi a seguire.

In ragione di tale situazione, la Fondazione Wanda Vecchi Onlus, presente da oltre venti anni sul territorio della Provincia di Latina nell'assistenza e supporto a persone e famiglie in forte stato di sovra indebitamento e a rischio usura, nel rispetto delle restrizioni previste dal DPCM, ha deciso di attivare lo sportello telematico "SOS DEBITI COVID19" che prevede una serie di servizi quali: il sostegno piscologico attraverso figure professionalmente qualificate, anticipazioni economiche nel caso in cui il ritardo degli aiuti pubblici previsti dal Governo, potrebbe causare gravi disagi, e aiuto economico e consulenza a chi ha difficoltà e gestire esposizioni anche legate a beni di consumo (ad esempio ritardi nel pagamento rate per acquisto di elettrodomestici, auto etc).

In particolare lo sportello è rivolto a:

- Persone che non possono fare fronte ai propri impegni economico/finanziari, come ad esempio lavoratori precari che rientrano nei settori di attività attualmente bloccati. Rateizzazione elettrodomestici, rata auto

- Persone che hanno difficoltà nella gestione di una situazione debitoria legata al credito al consumo.

- Micro imprese in difficoltà e a rischio default.

- Famiglie di ludopatici, schiavi del gioco online, che in questo periodo ha avuto un incremento esponenziale per quanto concerne il gioco online, affrontando la problematica sia sotto l'aspetto della messa in sicurezza del patrimonio che del supporto psicologico.

Il servizio proposto ha anche l'obiettivo di affrontare il gravissimo problema dei tempi legati all'attivazione degli aiuti economici previsti dal Governo; pertanto: allo sportello potranno accedere anche coloro che già si sono rivolti alle banche o all'Inps per i prestiti e gli ammortizzatori sociali previsti dai DPCM, le cui richieste non siano state ancora evase. Tramite lo sportello, qualora sussistano tutti i requisiti previsti, sarà quindi possibile ottenere una anticipazione che poi potrà essere rimborsata non appena verranno effettivamente erogati ai cittadini e imprenditori, gli aiuti di Stato richiesti.

Al servizio è già possibile accedere dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 tramite un numero dedicato 3459193128 o inviando una mail all'indirizzo di posta info@fondazionewandavecchi.it.