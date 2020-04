Il Comitato esecutivo dell'Abi - Associazione Consorzi di Bonifica Italiani - ha approvato oggi l'accordo quadro tra la Commissione regionale Abi Lazio, la Regione Lazio e le Parti sociali sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga a favore delle aziende e dei lavoratori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni. "Questa tipologia di ammortizzatori - si legge nella nota di Anbi - sono stati finanziati dalle risorse definite nell'art. 22 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, per un importo pari a massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, ripartito tra le Regioni e Province autonome con specifici decreti. Nello specifico, l'Accordo in questione riguarda anche uno specifico monitoraggio delle domande presentate per consentire una pronta verifica circa la disponibilità delle risorse stanziate, presupposto per l'approvazione delle domande medesime. A seguito di tale Accordo, Abi Lazio sta collaborando con la Regione per una pronta ed efficace gestione delle domande di anticipazione della cassa integrazione, anche in deroga, sulla base di quanto condiviso nella Convenzione Nazionale in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge 23/2020 sottoscritta dall'Abi il 30 marzo 2020 presso il Ministero del Lavoro".