Ben 116 camici, 180 mascherine FFP2 e 50 visiere con schermi intercambiabili, il tutto con certificato CE come richiesto. Questo è quanto stato consegnato oggi da Federica Garruti, Swami Gesmundo, Antonio Di Caprio, Alessio Sgobba ed Emanuele Biondi, autori di una raccolta fondi con cui è stato acquistato il materiale donato questa mattina agli specializzandi del reparto di Malattie Infettive del Santa Maria Goretti e alla dottoressa Lichtner. Il materiale è stato donato a nome degli studenti del liceo Majorana di Latina.

