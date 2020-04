"Nonostante la fase di emergenza da Coronavirus l'attività della Provincia non si ferma e da ieri sono ripresi i lavori urgenti di manutenzione e rifacimento su alcune strade dell'area nord e centro del territorio considerate urgenti sul fronte della sicurezza. Si tratta in particolare di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria rsui tratti viari che versano nelle condizioni peggiori". Parole del presidente della Provincia, Carlo Medici. Per quanto riguarda il territorio di Latina gli interventi riguardano il tratto della Provinciale che collega Borgo Montello all'Appia, un tratto di Congiunte, la strada che collega Borgo Piave a Foceverde con la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato, due tratti della strada Seghe5ria, un tratto della strada del Piccarello e parte della Provinciale della Chiesuola oltre alla riasfaltatura della rotatoria della Ninfina II a Prato Cesarino. Nell'area nord della provincia ad Aprilia saranno effettuati interventi su un tratto della 148, sulla Provinciale Fontana dei Papi, sulla Cisterna-Aprilia e sulla provinciale ex 82; lavori anche sulla Norma-Cori e sulla Madonna dei Martiri a Maenza oltre che sulla Provinciale Sonninese. A Pontinia gli interventi interessano il tratto della Provinciale che collega Borgo San Michele a Pontinia, un tratto della Cotarda e un tratto della strada Murillo in zona Mazzocchio.

Nell'area dei Lepini gli interventi riguardano un tratto di strada Dormigliosa e di Consolare I a Sermoneta; la Setina degli Archi, la Migliara 41, la provinciale del Murillo e la Provinciale Colli dove sono in fase di realizzazione i muri di contenimento e le sponde del fosso a Sezze, un tratto di Braccio San Martino, della Madonna delle Grazie e della provinciale Gricilli a Priverno. L'elenco comprende inoltre la risistemazione di un tratto della ex 156 nel Comune di Prossedi; un tratto della Litoranea nel centro abitato di Bella Farnia a Sabaudia; una parte della Ninfina Inel territorio dei Bassiano; un tratto della Provinciale Le Pastina, della Bretella San Rocco a Cori. Inoltre, lungo la viabilità Nord e Centro sono in corso lavori di riparazione di parapetti e ringhiere.

"Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, incluse quelle più recenti dettate dall'emergenza del Coronavirus – commenta il presidente della Provincia Carlo Medici – continuiamo a lavorare con una serie di interventi fondamentali per la sicurezza dei cittadini, quelli sulla rete viaria e in particolare sui tratti che sono maggiormente ammalorati".