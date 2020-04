Si sono fermati un attimo. Si sono guardati negli occhi e hanno detto tutti sì. Senza se e senza ma. «Non possiamo dimenticare di quello che l'Italia ha fatto per noi, questo Paese ci ha dato un futuro e questi sono 10mila euro che abbiamo raccolto». Ieri è partito il bonifico. Il messaggio più bello e inaspettato arriva dal cuore dell'Agro Pontino, da una azienda agricola sulla Migliara 45, a Borgo Grappa. Si chiama Ortolanda ed è un tappeto di ravanelli che arrivano nelle tavole di tutta Europa. La donazione è firmata da cento indiani che lavorano nell'azienda. «Ci avete accolto tanti anni fa e ora è giusto fare questo. Sono soldi destinati a medici e infermieri, quello che stanno facendo è un miracolo».

