In questi giorni ha riaperto, per la sola consegna a domicilio, la "Gelateria Treccioni dal 1936", e il pensiero di Valentina, la gelataia che gestisce il laboratorio al Palazzo di Vetro, è andato subito a chi, in questo momento, è impegnato nella lotta al Coronavirus e difficilmente può permettersi una pausa gelato. Così in questi giorni si è organizzata per allietare le fatiche di medici e infermieri dell'ospedale Santa Maria Goretti con il gelato artigianale che, da tre generazioni, distingue l'attività della sua famiglia. Nella giornata di domenica, per la Pasqua, i primi tredici chili di gelato di vari gusti sono stati consegnati al pronto soccorso e al personale che gestisce il triage avanzato nella tenda. L'altra mattina altri sei chili di gelato sono stati consegnati invece ai reparti di neonatologia-ostetrica e medicina d'urgenza. Un gesto che gli operatori del nosocomio hanno certamente apprezzato, un modo per contribuire alla causa, nel suo piccolo, da parte di uno degli artigiani della nostra città.