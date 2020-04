Una situazione, quella di medici e operatori sanitari, che in questa emergenza Coronavirus sta facendo davvero capire al mondo intero quanto sia importante il loro lavoro in prima linea.

Loro non si arrenderanno mai a un nemico che li sta costringendo a enormi sacrifici, a prendere tanti rischi e a non vedere da mesi i familiari.

E' stato diffuso nelle scorse ore un nuovo video composto dagli operatori sanitari dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina che sono in prima linea nella lotta al Covid-19.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli