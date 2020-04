Dalla settimana prossima il Cimitero comunale riaprirà al pubblico per consentire brevi visite contingentate e solo su prenotazione. Il sindaco Mauro Carturan, infatti, ha firmato oggi una nuova ordinanza per permettere ai suoi concittadini di portare un veloce saluto ai cari estinti in tutta sicurezza.

L'apertura contingentata al pubblico del cimitero comunale previo appuntamento sarà consentita nelle mattinate del lunedì, del mercoledì e del venerdì, dalle 8:30 alle 12:30, all'esclusiva presenza del personale designato dall'Ente e con l'ausilio dei volontari dell'Associazione nazionale Carabinieri sezione di Cisterna di Latina.

Potranno accedere non più di 15 persone alla volta per un tempo massimo di permanenza all'interno del complesso di 15 minuti. E' consentito l'accesso al cimitero ad un solo componente per nucleo familiare previo appuntamento da prendersi inoltrando domanda per mail all'indirizzo di posta elettronica g.disangiuliano@comune.cisterna.latina.it o telefonando ai numeri 06 96834351 - 282 - 223 attivi per questo servizio tutti i giorni feriali dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

I cittadini dovranno presentarsi all'appuntamento muniti di mascherina di protezione e guanti. Si avvisa l'utenza che non sarà possibile accedere al cimitero con autoveicoli né utilizzare i servizi igienici del complesso.