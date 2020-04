Sono tanti i volontari che sostengono l'attività della Croce Rossa Italiana, permettendo ai comitati provinciali di svolgere un servizio essenziale per la collettività. Ma sono altrettanti i militari richiamati dal congedo che appartengono al corpo militare della stessa Croce Rossa in maniera permanente e, in caso di calamità oppure come in questo periodo per l'emergenza sanitaria, mettono a disposizione il loro operato per fornire assistenza in contesti critici.

Tra i militari della Cri ci sono molte persone che prestano la loro opera per attività strettamente logistiche, ma non mancano le figure professionali come gli infermieri che in questo periodo dedicano il loro tempo alle attività di supporto laddove la vita produttiva prosegue, ma c'è bisogno di personale per assicurare le misure di prevenzione. Allo stesso modo vengono impiegati per fornire assistenza, direttamente negli ospedali, al personale sanitario che in queste settimane è particolarmente gravato per curare i pazienti positivi al Coronavirus e, al tempo stesso, fermare il contagio.

Il corpo militare della Croce Rosa nasce come ausiliario delle forze armate italiane, ma la vocazione di volontari ha portato i militari richiamati dal congedo a prestare, appunto, il servizio anche in altri contesti. In particolare in questo periodo, soprattutto gli infermieri, sono presenti all'interno di luoghi come l'aeroporto internazionale di Fiumicino per assicurare il controllo della temperatura corporea, sia per gli equipaggi che per i viaggiatori dei voli in partenza e in arrivo. Utilizzando il termoscanner, i militari della Croce Rossa possono verificare la temperatura corporea delle persone in tempo reale, mantenendo una debita distanza di sicurezza. Tra i tanti giovani in servizio in questi giorni ci sono anche due infermieri di Latina, Antonio e Moreno che si stanno alternando, insieme agli altri volontari, tra Fiumicino e Fondi. Gli stessi controlli infatti vengono garantiti anche all'ingresso del Mercato Ortofrutticolo, sia ai lavoratori interni che ai clienti.