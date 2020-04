Da lunedì il Comune di San Felice riaprirà i cimiteri dalle 8 alle 18, con chiusura la domenica e nei festivi. Le persone che si recano in visita ai propri cari – fanno sapere dal Comune – non potranno sostare per più di 15 minuti all'interno e all'esterno del cimitero e hanno l'obbligo di indossare mascherine e guanti e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro evitando qualsiasi assembramento. Il personale incaricato potrà regolarizzare l'ingresso in base all'affluenza.