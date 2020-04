Dopo il compenso di Sanremo, devoluto alle associazioni dell'ospedale Santa Maria Goretti, Tiziano Ferro questa volta ha donato il gettone della sua partecipazione alla trasmissione televisiva ‘Che Tempo che fa' all'associazione Asd Nuovo Latina di Giampietro Bordignon, che dall'inizio dell'epidemia raccoglie fondi da destinare all'ospedale Goretti e coordina molte delle azioni spontanee di volontariato che si moltiplicano in città. «È una grande donazione - spiega Giampietro - Non ce lo aspettavamo. È bastato fargli conoscere il nostro impegno e lui non se lo è fatto ripetere due volte. Ad oggi dunque la nostra raccolta fondi ha superato quota 40mila euro e il denaro servirà per acquistare altro materiale da donare all'ospedale di Latina per affrontare la cura del Covid».