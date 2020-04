"Sono dolcissime": così il senatore e leader della Lega, Matteo Salvini, descrive le fragole di Latina, fotografate e pubblicate in un post sul suo profilo Facebook. Il post sta ricevendo numerose interazioni, e molti pontini rispondo alla pubblicazione con consigli su come prepararle al meglio, anche se semplici - con zucchero e limone - resta la "ricetta" più quotata.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli