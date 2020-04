Il blocco alla circolazione del Coronavirus sta regalando risvolti inaspettati. Immagini sempre più suggestive arrivano dalle strade e dai mari delle città italiane, dove ormai l'uomo è diventato una rarità e la natura si sta riappropriando lentamente dei propri spazi. Spettacolo che ieri è stato regalato da quattro splendidi delfini che hanno nuotato tranquillamente nelle acque del porto di Anzio. Uno scenario davvero insolito per questo tipo di avvistamenti, ma non adesso che anche in mare la circolazione delle imbarcazioni è praticamente azzerata. Tre esemplari adulti ed un cucciolo sono stati immortalati in due video, uno da distanza ravvicinata e l'altro dall'alto. Non è una novità di questi giorni la visita di questi bellissimi e amichevoli cetacei nei porti delle città italiane. Ieri, ad esempio, un gruppo di delfini era stato ripreso all'interno del porto di Ostia.