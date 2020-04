Anche le associazioni sportive scendono in campo per aiutare i volontari della protezione civile a fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Un esempio pratico di tutto ciò arriva dalla Asd Greenfield United, società amatoriale di calcio di Campoverde, che questa mattina ha consegnato 100 mascherine (modello FFP2) all'associazione Cb Rondine Odv di Aprilia. Un bel gesto quello della realtà sportiva, per sostenere chi oggi è in prima linea nella distribuzione di generi alimentari per la famiglie più bisognose e gli indigenti. Un gesto che non si fermerà solo ai volontari della protezione civile, visto che l'intenzione della società sportiva è quella di distribuire le mascherine anche ai cittadini del borgo. "Attendiamo - spiega la Greenfield - di raggiungere un numero congruo di ordini per limitare più possibile i nostri spostamenti, poi cominceremo la distribuzione delle mascherine per uso civile a Campoverde".