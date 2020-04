Un'asta online per trascorrere una giornata intera con il campione delle traversate in solitaria Giovanni Soldini, con Mauro Pelaschier, il timoniere di Azzurra, Andrea Ballico, uno tra i più grandi velisti di Italia o la campionessa di windsurf Alessandra Sensini. L'idea è venuta ad Alessandro e Giorgio Scarpa, titolari di una veleria, la Evolution Sails di Latina in via Vespucci, che ha firmato successi mondiali. Da qui ai prossimi giorni sul sito CharityStars, una piattaforma di aste di beneficenza, sarà possibile presentare un'offerta e trascorrere un giorno con uno dei monumenti della vela mondiale. «E' nato tutto quasi per gioco – racconta Giorgio, 50 anni, molti trascorsi in mezzo al mare – costruisco vele per barche, ho radunato tutti i professionisti che ci sono in Italia e ho chiesto ad ognuno se mi avesse dato una giornata del proprio tempo da dedicare in beneficenza. Ho chiesto: Ma per beneficenza un giorno me lo concedi? E la risposta è stata affermativa». A partire da Giovanni Soldini ad altri big che hanno sposato questa bellissima iniziativa, tra cui Max Sirena, lo skipper di Luna Rossa. «Mi ha detto subito di sì e ho contattato tutti i più famosi». Giorgio Scarpa, da uomo di mare, ha cavalcato l'onda dell'entusiasmo e della passione in una catena solidale che non si sta fermando e procede spedita più che mai. «L'asta funziona, è iniziata tre giorni fa, speriamo di raccogliere una somma consistente». Chi ha la possibilità si aggiudica una giornata da trascorrere con un mito del mare. «Ovviamente tutto questo una volta che è terminata l'emergenza» aggiunge Giorgio. Le scelte sono moltissime: cosa si può fare? Andare in barca insieme per un allenamento o come in una sfida in Coppa America, partecipare ad una conferenza in un circolo oppure una serata da trascorrere con amici appassionati di mare e di vela. Tutto». L'obiettivo è di raccogliere una somma di denaro e devolvere i soldi dell'asta alla Fondazione Francesca Rava per il Covid 19. Giorgio Scarpa, che ha donato già 200 visiere al Santa Maria Goretti di Latina sempre per l'emergenza, punta a fornire un altro contributo prezioso. Il progetto che si chiama «Velisti in azione», è firmato da una squadra di amici, dai nomi storici di Luna Rossa e Prada ai lupi di mare solitari: tutti vogliono condurre in porto questa bella iniziativa ideata in un laboratorio di vele di Latina e dalla mente di due cugini velai: Giorgio e Alessandro.