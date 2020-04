Proseguono le iniziative della Polizia di Stato della Questura di Latina di vicinanza alla popolazione in un momento così delicato. Nell'ambito delle attività di sostegno per l'emergenza COVID-19, ieri gli atleti del gruppo sportivo remiero delle Fiamme Oro, aderendo ad una iniziativa del Comune di Sabaudia, hanno dato avvio alla consegna di tablet per gli alunni che ne sono sprovvisti, affinché tutti i giovani studenti possano seguire la didattica a distanza, ormai resa ordinaria dagli ultimi provvedimenti governativi.