Gli adulti hanno regalato mascherine, generi alimentari, guanti. Loro, i bambini della scuola elementare del Gionchetto hanno pensato che forse gli infermieri e i medici avevano bisogno di qualcos'altro, le cuffie di protezione per esempio. E così hanno destinato i soldi che erano stati raccolti per andare in gita questa primavera ed hanno acquistato cuffie colorate per il personale del Reparto Malattie infettive del Goretti. Sono arrivate ieri mattina, una sorpresa per medici e infermieri che per ringraziare a loro volta i piccoli alunni hanno scattato una foto, dopo aver indossato le cuffie ovviamente. Si tratta di cuffie chirurgiche che aiutano gli operatori a proteggersi durante l'orario di servizio in ospedale. Il dono arriva dai bambini della prima A, i più piccoli della scuola che durante i collegamenti con le maestre per le lezioni on line avevano espresso il desiderio di ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando per sconfiggere il virus e pur con la sola piccola disponibilità dell'equivalente della gita sono riusciti a fare una sorpresa agli operatori.