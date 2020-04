Si è svolto stamattina il vertice tra i lavoratori della Solera e amministratori e politici per discutere sulla decisione dell'azienda multinazionale di licenziare trenta persone tra cui sette in servizio a Marina di Minturno. Al summit in videoconferenza, oltre ai lavoratori, hanno partecipato il sottosegretario alle attività produttive Gian Paolo Manzellla, il consigliere regionale e componente della commissione attività produttive e industria della Pisana Enrico Forte, il capogruppo consiliare del Pd di Minturno Matteo Marcaccio, il capogruppo del Pd provinciale Giancarlo Cardillo, Giulia Sforza capo segreteria dell'assessore regionale al lavoro Claudio Di Berardino e Federico Pennati funzionario del ministero dello sviluppo economico. Un vertice che è stato allestito alla vigilia dell'incontro fissato per domani tra azienda e sindacati. Gli intervenuti hanno confermato il loro impegno per cercare di scongiurare i licenziamenti, magari ricorrendo agli ammortizzatori sociali. Il sottosegretario Manzella, dal canto suo, ha invitato i lavoratori a presentare una richiesta di composizione di un tavolo congiunto comprendente esponenti del Ministero del Lavoro e del Ministero dello Sviluppo Economico.