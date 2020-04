Oggi è il 50esimo anniversario della Giornata Mondiale della Terra. L'associazione onlus internazionale Sahaja yoga oggi pomeriggio organizza sul canale youtube Meditiamo a casa, una metodologia basata sulla realizzaione del sè. L'iniziativa è promossa da Rosaria Taliercio, esperta della metodologia. "E' un periodo in ui non possiamo uscire e allora cerchiamo dentro di noi le risorse che abbiamo. La meditazione è uno stato interiore in cui la nostra attenzione è immensa nel presente in una gioisa quiete senza pensieri". L'invito è quello di sperimentare insieme il legame profondo tra tutti gli sseri viventi e la madre terra in questa meditazione guidata alle 18 su: www.wmeditate.it