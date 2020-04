Tra le novità più importanti, dalla prossima estate ci saranno due treni Alta Velocità al giorno che fermeranno nelle stazioni di Frosinone e Cassino, per la tratta Roma - Cassino.

Ben 18 miliardi di euro di investimenti, 13 dei quali saranno dedicati soltanto alle infrastrutture ferroviarie. Poi 1,4 miliardi per il trasporto ferroviario e 3,9 miliardi per le infrastrutture stradali. Questo è quanto previsto nel protocollo firmato e presentato questa mattina dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dall'amministratore delegato e direttore generale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Gianfranco Battisti, il cui obiettivo è rilanciare il trasporto e il tursimo della regione. Presente alla firma del protocollo anche il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, insieme all'assessore alla Mobilità, Mauro Alessandri.

