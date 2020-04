La Fislas, l'Ente Bilaterale per l'Agricoltura Pontina, scende in campo per aiutare le aziende e i cittadini della provincia nella lotta al Coronavirus. Per farlo, l'Ente ha iniziato con una donazione - la cui consegna è già avvenuta - di 1.000 mascherine FFP2 all'ospedale Santa Maria Goretti, che saranno distribuite dal direttore della Uoc Chirurgia Generale Marco Sacchi. Di quieste, 500 saranno distribuite ai reparti di Chirurgia Multidisciplinare, ex Chirurgia Generale ed Urologia, mentre altre 500 saranno consegnate alla Farmacia dell'ospedale.

Questa, però, è solo una "piccola" parte di un pacchetto di interventi più ampio. L'attenzione, naturalmente, è per le aziende del settore agro alimentare. Infatti, sebbene le imprese debbano provvedere al reperimento dei dispositivi di sicurezza, "sappiamo che questi sono difficili da trovare, oltre che costosi", spiega il presidente Mauro D'Arcangeli. Per questo, la Fislas ha previsto un investimento complessivo di 100mila euro per il reperimento e la distribuzione dei dispositivi. Per adesso ne sono state consegnate già 10.000, tra le quali ci sono anche le 1.000 del Goretti. A disposizione della Fislas ce ne sono ancora 14mila circa e a breve ne arriveranno altre 20mila.