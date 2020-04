L'emergenza Coronavirus blocca anche il Palio delle Contrade di Artena. La storica manifestazione, che avrebbe dovuto prendere il via il primo agosto 2020, è stata annullata: la decisione è stata presa, non senza una lunga riflessione, dal Consiglio direttivo dell'Ente Palio, in accordo con i presidenti delle 10 Contrade.

La 29esima edizione, dunque, è di fatto rinviata al 2021.

«Anche se in questi tre mesi che ci separano da agosto l'emergenza dovesse miracolosamente essere in via di risoluzione dal punto di vista di calo dei contagi - spiegano dall'Ente Palio di Artena -, non sarebbe possibile svolgere la manifestazione cosi come siamo abituati a conoscerla, sia per la quantità di pubblico che notoriamente affolla il Parco di Villa Borghese, sia per l'impossibilità oggettiva delle Contrade di prepararsi eventualmente ai giochi del Palio in virtù di quel distanziamento sociale che al momento è la nostra unica arma per combattere il virus. Si è anche valutato un possibile rinvio della manifestazione in autunno, come sta accadendo in molte città di Palio dove si spera di poter rinviare le manifestazioni storiche estive: tuttavia - prosegue la nota - riteniamo che, vista la situazione emergenziale attuale e le difficoltà sociali ed economiche a cui nostro malgrado si andrà incontro, anche se fosse possibile organizzare il Palio in autunno questo non sarebbe vissuto con lo spirito di spensieratezze e allegria che ci contraddistingue. Non ci sentiremmo in ogni caso, anche se fosse possibile organizzare la manifestazione, di chiedere aiuto come sempre succede ai nostri numerosi sponsor e partner abituali, che in questo momento storico non debbono avere altro obiettivo se non il sostegno dei propri dipendenti e la stabilità economica proprie attività lavorative».