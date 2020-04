E' stato diffuso il video della canzone "Resto a casa, andrà tutto bene", interpretata da Davide De Marinis, il cui ricavato sarà devoluto al reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale Dono Svizzero di Formia, per l'acquisto di un respiratore ad alto flusso. Il protagonista del Festival di Sanremo, dei programmi Rai Tale e Quale show, Ora o mai più, di Minturno Musica Estate e tanti altri programmi televisivi e non, è l'autore ed interprete di un brano che fa parte di un progetto portato avanti con l'associazione "Teniamoci per mano" onlus-Distretto Aurunco, che si occupa di clown-terapia in vari nosocomi, tra cui, appunto, l'ospedale Dono Svizzero di Formia. A far da produttore-coordinatore del lavoro, che gode del patrocinio della Nazionale Cantanti, è stato Pasquale Mammaro, figura di spicco della musica italiana, presidente della Starpoint Corporation, nonché direttore artistico di Minturno Musica Estate e cittadino onorario di Minturno e il suo collaboratore Francesco Vidoni. Settanta gli artisti che hanno dato l'ok al progetto e che appaiono nel video curato dal regista Federico Casarella. Si tratta Luca Abete, Andrea Agresti, Francesca Alotta, Francesco Altobelli, Valeria Altobelli, Audio 2, Marcello Cirillo, Gabriele Cirilli, Cugini di Campagna, Dino, Chicco Fabbri, Sara Facciolini, Marco Ferradini, Roberto Ferrari, Attilio Fontana, Laura Freddi, Giovanna, Eva Grimaldi, Jalisse, Claudio Lauretta, Le Dolce Vita, Matthew Lee, Little Tony Family, Paolo Mengoli, Antonio Mezzancella, Jessica Morlacchi, Neja, Francesco Pannofino, Agostino Penna, David Pratelli, Tiziana Rivale, Ross di Gigi e Ross, Lidia Schillaci e ancora, Abba The Best, Rosario Albanese, Isabella Alfano, Rossella Ambrosini, Turchese Baracchi, Davide Bellafronte, Angelo Carestia, Claudia Conte, Gisella Cozzo, Ilenia De Sena, Irma Di Benedetto, Dj Panico, Gianni Drudi, Marta Charlotte Ferradini, Gama, Giuseppe Gambi, Alessandro Gubbini, l'associazione di Clownterapia "Teniamoci per mano Onlus", Lara La Zia, Roxana Lefter, Le Ninfe della Tammorra, Mago Heldin, Sophie Magrini, Fabio Mosello, Operapop, Kika Pavesi, Antonella Salvucci, Giorgina Sparkling, Viktoria Subaeva, Ginny Vee, Danny Virgilio, Vittorio Il Fenomeno, Mirko Zullo. Oltre alla vendita in digitale del brano e allo streaming è possibile effettuare donazioni libere utilizzando Iban Biper Banca IT30Y0538701609000035058797 intestato alla Partita del Cuore con causale Ospedale Formia Andrà tutto bene.