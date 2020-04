La Giunta comunale di Norma omaggia il Monumento ai Caduti per la ricorrenza della Festa della Liberazione, in una piazza Roma avvolta nel silenzio. Una cerimonia è stata limitata al sindaco Tessitori, agli assessori Ricci, De Mei, Cappelletti, Guarnacci, alla polizia locale e alla protezione civile, oltre che ad una serie di residenti affacciati dai balconi della propria abitazione. Il tutto, naturalmente, per garantire il distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti in piena emergenza Coronavirus.