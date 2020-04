Con una cerimonia breve ma carica di significato la città di Aprilia ha celebrato la sua doppia festa: quella per la liberazione dal nazifascismo e l'anniversario della fondazione della città. La delegazione istituzionale, composta dal sindaco Terra, il comandante della polizia locale Massimo Giannantonio e un rappresentante delle associazioni d'arma si è ritrovata davanti al monumento ai caduti di piazza della Repubblica. Gli agenti della polizia locale hanno deposto una corona di fiori, successivamente il parroco della chiesa di San Michele Don Franco Marando ha recitato una preghiera e il trombettiere della banda musicale la Pontina-Citta di Aprilia, Luca Corvitto, ha intonato il silenzio.

