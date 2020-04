Avvocati, commercialisti, funzionari di banca, assicuratori e consulenti al servizio di cittadini e imprenditori, con consulenze gratuite, per districarsi tra problemi e nuovi decreti in arrivo per fare fronte alla Fase 2 dell'emergenza Covid. L'associazione Minerva ha organizzato un team di esperti in vari settori, tutti già operativi da qualche giorno, per fornire informazioni alle aziende e ai privati, ma anche per avanzare proposte concrete alle pubbliche amministrazioni su quelle che sono le esigenze mostrate dai cittadini e dalla forza economica della nostra provincia. La Task Force è operativa e presente nei comuni di Fondi, Terracina, Cisterna ed Aprilia (dove Minerva ha già attivi i suoi point) ma è attiva comunque su tutto il territorio provinciale rispondendo alla mail: minervapostcovid@gmail.com

Coordinatori della Task Force l'avvocato Annalisa Muzio (Presidente dell'Associazione Minerva) e Donatella De Persis (referente dell'Associazione Minerva Terracina e rappresentante della Consulta dei Borghi). Gli esperi al lavoro saranno: la dott.ssa Giulia Caprì per le tutele e i diritti sul lavoro – diritto amministrativo e del lavoro; per la consulenza aziendale/societaria nel settore commercio il dottore commercialista Massimo Zangheri; per l'area professionale fiscale - contabilità e bilanci e consulenza aziendale - ci sarà il dottore commercialista Fabio Muzio; per l'area professionale Consulenza del lavoro - finanza agevolata – il dott. Commercialista Andrea Pagnani.

Consulenti legali lo Studio Legale Marchionne e Muzio, rappresentato dall'avvocato Gianluca Marchionne, Cassazionista e consulente in diritto del lavoro, diritto commerciale, industriale e fallimentare. Lo Studio Legale CDNLEX rappresentato dal Dr. Paolo De Persis, Cassazionista e consulente di Diritto commerciale, amministrativo e civile per l'assistenza consulenziale e contenziosa nel settore dell'intermediazione finanziaria ed assicurativa e per gli iter bancari da seguire per la richiesta di prestiti etc.

L'ingegnere Andrea Fantozzi, esperto in sicurezza del lavoro- Covid 19, la dott.ssa Greta Longo, esperta nell'attività professionale del counseling, ovvero l'intervento di supporto nei confronti di individui con esigenze di occupazione o rioccupazione e la dott.ssa Simona Vescovo per le consulenze psicologiche legate al ritorno alla normalità post Covid.

"L'idea di dare vita a questa Task Force, operativa nei vari settori più importanti di questa delicata fase della vita di tutti noi, – spiega l'avvocato Annalisa Muzio, Presidente dell'associazione Minerva - è stata la naturale risposta alle tante istanze e richieste che, in questo ultimo mese, ci sono arrivate dai cittadini e dalle aziende alle prese con i DPCM e con tutta una serie di aiuti, in arrivo dal Governo e dalle Regioni, che però per essere attuati hanno bisogno dell'aiuto di un consulente esperto. Siamo tutti proiettati verso una ripartenza che speriamo – commenta l'avvocato Muzio – sia il più possibile celere ma le incognite, purtroppo, sono ancora molte e alcune linee guida poco chiare. Per questo motivo abbiamo pensato di creare un comitato di esperti in materia economica, legale e sociale a cui rivolgersi, in maniera totalmente gratuita e questo voglio sottolinearlo, per potere riuscire ad avere un primo parere finalizzato a risolvere i problema nell'immediatezza. Con la Task Force Minerva diamo l'opportunità ad aziende, autonomi e privati di rivolgersi a professionisti esperti al fine di ottenere, nell'arco di sole 24 ore, l'indicazione del giusto percorso da compiere per ottenere aiuti economici. La Task Force, inoltre preparerà una serie di istanze, che verranno poi presentate alle Pubbliche Amministrazioni del territorio per chiedere l'adozione di provvedimenti utili alla ripartenza economica e sociale della nostra provincia. Abbiamo bisogno di avviare una fase progettuale seria – conclude il Presidente di Minerva – per riavviare tutti i settori da quello turistico a quello culturale. Chiederemo, inoltre, la convocazione di un Tavolo di confronto alla presenza di tutti i soggetti interessati per la discussione di proposte concrete e fattibili per creare un gruppo di lavoro che operi seriamente per l'interesse della nostra provincia, di cittadini e imprese, che stanno vivendo un momento difficilmente recuperabile se non si capirà l'importanza di lavorare insieme per riprogrammare il nostro futuro".