A Velletri, invece, il sindaco Orlando Pocci ha deposto una corona d'alloro davanti al monumento ai Caduti in piazza Garibaldi. La stessa cosa è stata fatta a Lariano dal sindaco Maurizio Caliciotti e a Lanuvio dal primo cittadino Luigi Galieti.

A Pomezia, infine, dopo il discorso via social del sindaco Adriano Zuccalà, lo stesso primo cittadino con il vice sindaco Simona Morcellini e la polizia locale hanno deposto una corona d'alloro davanti al monumento in ricordo dei Coloni fondatori. Con loro anche una rappresentanza dell'associazione dei coloni.

Poco prima delle 11, nei territori di Anzio e Nettuno, i primi cittadini hanno deposto una corona d'alloro davanti ai Monumenti ai Caduti. A Nettuno, Coppola è stato accompagnato dal comandante facente funzioni della polizia locale, Albino Rizzo, mentre in piazza era presente Antonio Taurelli, che con i suoi 95 anni è un testimone vivente dei giorni terribili vissuti da Nettuno al tempo dello Sbarco alleato del 1944. Poco prima, la polizia locale nettunese ha portato davanti a ogni targa commemorativa della città un omaggio floreale.

In forma strettamente "privata", ma con momenti ugualmente emozionanti. Così i sindaci di Anzio e Nettuno, Candido De Angelis e Alessandro Coppola, hanno deciso di celebrare il 75esimo anniversario della Liberazione d'Italia. Cerimonie effettuate in forma ristretta pure a Pomezia, dove è stato celebrato anche l'anniversario della Fondazione della città.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli