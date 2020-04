Lo fa ogni anno, ad ogni neo maggiorenne l'amministrazione di Norma regala la Costituzione. In questi giorni però, l'impossibilità di far recapitare dal Parlamento i testi, ha spinto il sindaco e l'amministrazione tutta di Norma a voler comunque omaggiare i nuovi maggiorenni del paese. Una rosa rossa e una pergamena con gli auguri che precederanno l'arrivo del testo fondamentale della nostra Repubblica che Gianfranco Tessitori e Elisa Ricci hanno portato personalmente a casa di ogni giovane del paese. E tutti loro hanno voluto ringraziare leggendo un breve messaggio o un articolo della Costituzione a loro scelta. Nella pergamena l'amministrazione oltre a fare gli auguri per il raggiungimento della maggiore età, augura ad ognuno di loro «di avere sempre il coraggio di lottare per le tue Idee, per la tua Libertà e per la tua Felicità». Il tutto accompagnato da una citazione del Presidente Sandro Pertini.