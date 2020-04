L'idea è partita da Marco Scibetta, titolare dell'attività, che si è avvalso dell'aiuto dal collega Luca Bernabei che ha reso tecnicamente possibile la realizzazione del progetto. Prezioso e tempestivo l'aiuto del Comune di Latina, in particolare dell'assessore alla Pubblica istruzione Gianmarco Proietti e della Dott.ssa Carla Cerroni (Servizio Politiche Sociali): già da oggi sono partite le consegne dei dispositivi.

Sono 10 le postazioni complete (pc, monitor, tastiera/mouse, cuffie e microfono), già configurate e pronte all'utilizzo, messe a disposizione dalla "MTech solutions" per alcune famiglie bisognose del capoluogo.

